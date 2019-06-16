Зеленський втік від маріупольців через працюючий фонтан (відео)

Президент України Володимир Зеленський залишив зустріч з жителями Маріуполя, втікши від них через працюючий фонтан, передає кореспондент «НМ», посилаючись на Громадське ТБ Донбасу.

Після виступу на Театральній площі з нагоди п’ятої річниці визволення Маріуполя від бойовиків «ДНР» Володимир Зеленський підійшов до Драматичному театру. На зустріч до Президента швидко підбігли городяни. Утворилася тиснява, в зв’язку з чим глава держави разом з охоронцями покинули зустріч втікши крізь працюючий фонтан.

Після цього Президент сів в автомобіль і покинув площу.

Нагадаємо, що під час візиту до Маріуполя 15 червня Зеленський відвідав металургійний комбінат ім. Ілліча., Де відбулося підписання меморандуму з Францією про початок будівництва комплексу кисневого блоку на ММКИ.