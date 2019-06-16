У Харкові «замінували» 38 медичних установ

У Харкові поліція провела масштабну перевірку медичних установ після кількох повідомлень про “мінування”.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Правоохоронці зазначають, що повідомлення про закладення вибухівки в усіх лікарнях міста до поліції надійшло 14 червня.

Для перевірки повідомлень на місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та працівники вибухотехнічного управління харківської поліції.

Під час ретельного обстеження 38 медичних установ та прилеглої території жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Всього фахівці оглянули понад 130 тисяч кв. метрів приміщень та більше 116 тисяч кв. метрів прилеглої території, евакуювали 58 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 10 років тюремного ув’язнення.