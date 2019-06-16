Помер учасник групи «Машина Часу»

Помер барабанщик групи «Машина Часу» Сергій Остроумов. Про це лідер музичного колективу Андрій Макаревич написав на своїй сторінці в Facebook.

Остроумов був сесійним учасником «Машини Часу» і постійним барабанщиком в сайд-проекті групи «Оркестр креольського танго». Про причини його смерті не повідомляється. Музикантові було 54 роки.

Барабанщик навчався на естрадно-джазовому відділенні Уфімського училища мистецтв, грав у ансамблях Марата Юлдыбаева і Олега Кірєєва. У 1992 році приєднався до квартету Андрія Кондакова — Андрія Рябова, виступав на вітчизняних і зарубіжних фестивалях.