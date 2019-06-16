Запропонована нова теорія походження золота на Землі

Хімічні елементи у Всесвіті відбуваються завдяки явищу термоядерного синтезу. Цей процес, що йде в надрах зірок, полягає в злитті легких атомів з утворенням більш важких. Але як би багато не було енергії всередині якої-небудь зірки, вона не зможе утворити в собі елементи важче заліза, так як їх злиття не дає потрібного для існування зірки кількості енергії.

Але як тоді відбулися такі хімічні елементи, як золото і платина? Це питання здавна цікавив учених. Одна з найбільш популярних теорій полягає в тому, що вони були розсіяні в просторі в результаті зіткнень нейтронних зірок.

Але нове дослідження, проведене астрофізиками Колумбійського університету, показує, що за появу близько 80 відсотків золота у Всесвіті може бути відповідальний упускається з виду тип вибуху наднової. Цей тип — зірки з коллапсирующим ядром. Витерпіти таке перетворення можуть тільки досить важкі зірки — з масою від восьми до 40-50 сонячних.

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Використовуючи комп’ютерне моделювання, астрофізики встановили, що більша частина золота у Всесвіті повинна відбуватися з зірок з коллапсирующим ядром — коллапсаров. Цей тип вибуху наднової часто випускали з уваги, так як вважалося, що тільки зіткнення нейтронних зірок здатне виробити багато досить стабільних важких елементів. Вчені стверджують, що хоча коллапсары зустрічаються ще рідше, ніж зіткнення нейтронних зірок, чи вони можуть викидати в космос величезні кількості речовини, тому їх версія може стати основною в питанні про те, як на Землі з’явилися важкі хімічні елементи.

«Навколо Світу. Україна» писав про золотому озері на Закарпатті.

За матеріалами Naked-science

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