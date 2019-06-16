«Корисні» санкції: світовий гігант автопрому продає завод у Росії

Автомобільний гігант Ford йде з Росії: компанія згортає виробництво легкових автомобілів в країні, завод Ford Sollers в Ленінградській області готують до продажу. Його співробітники залишаються лише з компенсацією, в рази меншою, ніж в інших країнах, де працює Ford. Вони вже влаштовували пікети і кажуть, що готові до протестного мітингу і навіть голодування, повідомляє Настоящее время.

Ford Mondeo під «Прощання слов’янки»

Основні звільнення на заводі Ford Sollers в Ленінградській області заплановано на 26 червня – роботу втратять близько тисячі чоловік. Підприємство існувало 17 років. Деякі його співробітники працювали тут з самого початку.

На піку попиту завод випускав більше 120 тисяч автомобілів на рік, але останнім часом працював не на повну потужність – впали продажі. Успішне в минулому виробництво не витримало конкуренції, а також падіння рубля, зростання цін на метал і зниження купівельної спроможності росіян.

Нещодавно тут зібрали останній Ford Mondeo. З цеху модель їхала під «Прощання слов’янки».

Від 5 до 12 окладів компенсації – замість 24

Співробітникам Ford Sollers запропонував грошові компенсації за програмою добровільного звільнення – від 5 до 12 окладів в залежності від стажу роботи в компанії. Але профспілкові лідери з’ясували, що в інших країнах робочі, які потрапили під скорочення отримують від компанії 24 окладу – як мінімум в два рази більше, ніж їх російські колеги. Таку різницю в оплаті робітники заводу під Петербургом вважають дискримінацією.

«Давайте ви нам 24 окладу дасте! Те, що насправді вони роблять по всьому світу – та ж сама Румунія, Німеччина, приблизно така ж схема », – обурюється робітник заводу Володимир Лесик.

У відповідь представник компанії Ford Sollers послався на чинний в Росії кодекс законів про працю. Відповідно до нього, компенсація для звільнених через скорочення працівників ще менше: вона становить від одного до трьох середньомісячних заробітків. Перші два платить роботодавець, третій – біржа праці.

«Умови компенсації формуються відповідно до місцевого трудового законодавства і чинним трудовим договором. Умови відрізняються від країни до країни. Компанія пропонує умови компенсації, які перевищують встановлений законодавством Російської Федерації рівень », – прокоментувала Катерина Комарова, менеджер зі зв’язків з громадськістю Ford Sollers.

Більшість співробітників згодні на меншу, але гарантовану компенсацію при скороченні. Однак 32 члена профспілки зважилися на відкритий протест. Вони відмовилися брати участь в добровільній програмі звільнення і в підсумку запропоновану спочатку компенсацію від Ford – до 12 окладів – вже не отримають. Зневірені робітники кажуть, що свідомо пішли на принцип.

«Розумію, звичайно, що я можу залишитися без нічого. Але я не можу інакше. І товаришам в очі буде дивитися соромно », – каже Іван Петров, зварювальник кузовного центру заводу Ford Sollers. Тепер робітники мають намір влаштувати мітинг, а якщо і це не допоможе, готові навіть почати безстрокове голодування.

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