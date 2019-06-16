На відомому курорті оголошено НС: епідемія лихоманки денге набирає силу

У Таїланді оголосили про епідемію лихоманки денге, передає Zrada.today з посиланням на Интерфакс.

«Департамент по контролю захворювань в п’ятницю оголосив про епідемію лихоманки денге в цьому році. З 1 січня по 11 червня цього року вже зареєстровано 28 785 випадків і 43 випадки смерті від вірусу, що передається комарами », – пише видання.

Заступник генерального директора департаменту заявив, що число пацієнтів – удвічі більше, ніж в середньому за п’ять років у випадках з лихоманкою денге. Він додав, що ситуація в сусідніх з Таїландом країнах така ж, і приписує нинішню епідемію «нездатності контролювати ситуацію з личинками комарів».

Для захисту від укусів комах рекомендується носити одяг, максимально закриває тіло, застосовувати репеленти та інсектициди і обов’язково вішати протимоскітні сітки на вікна та двері.

Симптоми захворювання – висока температура, нудота, висип, головні і поперекові болі. Геморагічний варіант лихоманки супроводжується сильними внутрішніми кровотечами, викликаними колапсом кровоносних судин.

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