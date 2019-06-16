Приемная дочь Потапа показала снимок в домашней одежде

Приемная дочь Потапа Наталья Горовая поразила сеть откровенным фото

Приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа), дочка его бывшей супруги Ирины Горовой Наталья опубликовала свою фотографию без белья в социальной сети Instagram.

На свою страницу в Instagram 20-летняя девушка выложила фото в домашней одежде – спортивных штанах и топе, под которым нет бюстгальтера и отчетливо просвечиваются соски.

«Что толку рассказывать, если все равно никогда не удается описать словами свои чувства 💛 #простоцитата», – многозначительно подписала свій снимок Наталья Горовая.

Подписчики девушки оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.