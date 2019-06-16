Перераховано небезпечні наслідки ниркової недостатності

Професор Юрген Флеге з Рейнсько-Вестфальського технічного університету Ахена перерахував небезпечні наслідки ниркової недостатності. Сюди відноситься вплив на серцево-судинну систему, що призводить до інсульту.

Оскільки зниження функції нирок не викликає болю, стан часто виявляється дуже пізно. Для пацієнтів з нирковою недостатністю це може мати серйозні наслідки.

За словами Юргена Флеге, захворювання є найсильнішим чинником ризику серцево-судинних захворювань, таких як аритмія, серцева слабкість, серцевий напад або інсульт.

Набряклість також є загальним результатом недуги, як і розлади нервової системи, які можуть супроводжуватися погіршенням концентрації уваги і дезорієнтацію. Метаболізм кісткової тканини неминуче порушується, що підвищує ймовірність переломів.

“Нирка – це набагато більше, ніж просто видільний орган. Він регулює баланс солі, сприяє утворенню крові і тісно пов’язаний з метаболізмом білка, енергії і кісток. Тому порушення в цьому плані впливають на весь організм”, – зазначає професор Флеге.

Висновки експерта були підтверджені і канадськими медиками, які оцінювали дані про захворювання майже 2,6 мільйона людей.

Як з’ясувалося, у пацієнтів з проблемами нирок виявилася найбільша кількість супутніх захворювань (в середньому 4,2), найбільша кількість призначених ліків (в середньому 14,2), найвищий ризик смерті (6,6% в рік).

Ниркова недостатність може вражати людей різного віку. Тому важливо протидіяти факторам ризику на ранній стадії і проводити профілактичні обстеження, підсумували лікарі.