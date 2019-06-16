Вибух у центрі Києва: поліція відкрила кримінальне провадження, стали відомі нові подробиці

За фактом вибуху у Шевченківському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

Інцидент трапився вчора вночі. Внаслідок події ніхто не постраждав.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Тургенєвській мешканці будинку почули вибух. За адресою негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, а також рятувальники.

Слідчі провели огляд місця події та встановили, що вибух стався ймовірно від витоку газу в одному з гаражів. На даний час поліцейські опитуюють власника та встановлюють причини вибуху.

Правоохоронці з’ясували, що внаслідок інциденту потерпілих немає, але пошкоджено гаражі та знищено три автівки.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.