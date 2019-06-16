Стівен Спілберг створить серіал жахів для нічного перегляду

Стівен Спілберг приступив до роботи над серіалом в жанрі «хорор», унікальною особливістю якого стане можливість перегляду виключно в нічний час. Про це розповів друг і партнер Спілберга Джеффрі Катценберг.

«Як-то Стівен прийшов і сказав, що у нього є «дуже страшна історія, яку він хотів би екранізувати. Він сам підготує сценарій. Треба сказати, що він давненько не писав нічого самостійно, так що не скористатися таким шансом просто не можна», — прокоментував він.

Проект буде представлений шанувальникам творчості знаменитого голлівудського режисера і продюсера з допомогою програми Quibi, яке буде визначати з допомогою внутрішніх годин мобільного пристрою час заходу сонця в кожному конкретному регіоні світу і тільки після настання ночі відкривати доступ до чергового епізоду шоу. Очікується, що перший сезон буде складатися мінімум з 10-12 серій.

Платформа Quibi буде запущена в квітні 2020 року. Її творці вже змогли залучити сторонні інвестиції в розмірі одного мільярда доларів. Стверджується, що це буде «нове слово в доставці контенту кінцевим споживачам».