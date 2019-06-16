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Вчені довели, що полуниця врятує від раку

16.06.2019

Італійські вчені запевняють, що солодка ягода може вбивати ракові клітини.

Про це пише «Країна здоров’я».

Італійські фахівці зробили висновок, що вживання полуниці сприяє запобіганню онкологічних захворювань. Зокрема, ароматна і солодка ягода ефективно бореться з агресивними формами раку молочної залози.

Дослідники провели експерименти на мишах, які отримували в якості добавки до раціону полуничний концентрат в такій кількості, як 450 грамів ягід для людини щодня.

«Сприятливу дію полуниці на онкохворих мишей спостерігали вже через п’ять тижнів після початку прийому. Пухлини в запущених випадках зменшилися, а при легких формах раку зникали зовсім. Таку ж дію полуниці можна було помітити під час дослідів над клітинами, вирощеними в лабораторії», – розповіли автори дослідження.

Вчені припускають, що полуниця має властивість зменшувати активність декількох генів, відповідальних за ріст метастазів. Попередні дослідження показували здатність полуниці зміцнювати судини і знижувати рівень холестерину в крові. Для цього потрібно з’їдати 10-15 ягід на день.

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