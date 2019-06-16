Активісти у Гонконгу вимагають відставки Керрі Лама

16 червня на вулиці Гонконгу знову вийшли тисячі людей. Вони вимагають відставки лідера цієї території Керрі Лама. Це сталося після того, як влада призупинила впровадження непопулярного законопроекту про екстрадицію. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Активісти заявили, що зроблена 15 червня заява Керрі Лама про призупинення законопроекту є недостатньою, і цей документ має бути відкликаний назавжди. Також Лам, на думку протестувальників, має піти у відставку і вибачитися за використання поліцією сили під час сутичок із демонстрантами на початку тижня.

Група колишніх високопосадовців 14 червня закликала Лам не посилювати протистояння, просуваючи непопулярні законопроекти, у той час як деякі члени кабінету гонконгців запропонували їй навпаки – прискорити прийняття законопроекту.

12 червня у Гонконзі між протестувальниками та поліцією трапилися сутички. Повідомляється, що біля будівлі уряду у бік правоохоронців протестувальники кидали запальні суміші, а та у свою чергу застосовувала проти демонстрантів кийтки та сльозогінний газ.