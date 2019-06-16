Facebook вдвое увеличит расходы на рекламу

Компания Facebook Inc. объявила, что увеличивает свои глобальные расходы на рекламу почти вдвое. Таким образом руководство хочет восстановить доверие пользователей после того, как ее репутация пострадала из-за ошибок в конфиденциальности. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам руководителя по маркетингу Facebook Антонио Лучио, компания увеличит свои рекламные расходы, чтобы провести обновление списка креативных агентств, которые занимаются кампаниями для таких брендов, как WhatsApp и Instagram.

«Нет сомнений, что мы допустили ошибки, и мы находимся в процессе их устранения. Но мы должны рассказать эту историю миру как с точки зрения доверия, так и с точки зрения ценностей», — сказал Лучио.

Напомним ранее Facebook решил отказаться от синей шапки сверху, которая была символом социальной сети с момента запуска в 2004 году. Весь дизайн будет окрашен в более светлые тона, синий цвет останется только в логотипе, иконках и некоторых ссылках.

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