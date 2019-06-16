Настя Каменських показала, чим займається влітку

Настя Каменських порадувала шанувальників новими фото

У четвер, 23 травня, відбулося весілля найяскравішої пари українського шоу-бізнесу – Потапа і Насті Каменських. Шанувальники давно приписували знаменитостям роман, і ось, нарешті, їх підозри підтвердилися, і зоряний дует зіграв пишне весілля. І Потап, і Настя після весілля публікували безліч фото зі свята, а потім ще й з медового місяця. Але, схоже, пристрасті трохи вщухли, і молодята повернулися до звичайного життя, і відповідні фото тепер публікують в соцмережах.

Цього разу Настя Каменських вирішила показати шанувальникам, чим займається влітку в рамках челенджу #обіцяюзаліто. Як видно на фото, зірка весело проводить час, катаючись на самокаті. На прогулянку Настя вийшла в легкому спортивному луці – велосипедках і футболці з масивними кросівками. У підписі до фото Каменських поділилася новинами.

“Літо – ідеальна пора, щоб активно проводити час на свіжому повітрі. Можна бігати, грати в теніс, волейбол, кататися на велосипеді, самокаті або скейті. Я ось люблю самокат і поставила собі за мету в рамках челенджу #обіцяюзаліто більше на ньому кататися. Ось поступово втілюю її в життя. Ви запитаєте, коли я встигаю? Кожен раз, коли з’являється нагода: беру на прогулянку з Мімі і вона смішно біжить поруч, поки я їду, так і просто катаюсь, коли хочеться трохи подумати наодинці. Мені в кайф, тому і далі буду продовжувати свої поїздки.

А ви вже виконуєте свої цілі #обіцяюзаліто? Розповідайте і діліться результатами. Якщо ви ще не склали список цілей, то швидше приступайте! Попереду ціле літо, щоб їх виконати. Крім того, якщо опублікуєте їх з хештегом #обіцяюзаліто, додасте емодзі 👌 в пост і підпишіться на @ob_do_promo_ua, будете брати участь у розіграші крутих призів від o.b.”, – написала Настя, а шанувальники почали коментувати.