В Австралії виявили останки гігантського трилобита

Трилобіти були давніми і неймовірно поширеними членистоногими, що населяли Світовий океан між 540 і 252 мільйонами років тому. Навіть сьогодні палеонтологи налічують десятки тисяч їх видів, чиї хітинові екзоскелети непогано зберігаються й виявляються у відкладах по всьому світу. Редлихиды — представники ранніх трилобітів, що існували в кембрійську епоху, близько 500 мільйонів років тому. А нещодавно в Австралії знайшлися останки найбільшого їх представника, який отримав відповідну назву — Redlichia rex.

Джеймс Холмс і його колеги з Університету Аделаїди описали раніше невідомий вид. Гігантськими розмірами трилобіти не відрізнялися, і цей велетень досягав 30 сантиметрів, але і це було вдвічі більше всіх його сусідів. За словами вчених, назва пов’язана не тільки з розмірами стародавнього членистоногого, але і з його анатомією. Він був озброєний потужними кінцівками з страшними зубцями, які, ймовірно, допомагали йому в полюванні.

Останки Redlichia rex виявлені на острові Кенгуру поблизу південного узбережжя Австралії. Цікаво, що на панцирах багатьох із них зустрічаються сліди впливу знарядь невідомих хижаків. Тут же виявляються і копролиты — скам’янілі виділення тварин, у складі яких зустрічаються речовини тканин самих трилобітів. Вчені припускають, що представники цього виду могли практикувати канібалізм, вступаючи в сутички один з одним і поїдаючи переможеного. Проте можливо, що на них самих полював невідомий і ще більш великий хижак, такий як аномалокарис — гігантська креветка кембрію.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

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Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

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За матеріалами Naked-science

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