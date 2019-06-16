Стало известно, когда в киевском метро появится 4G

Мобильные операторы согласовывают между собой единые условия и выбирают поставщика оборудования. За прогнозами, запуск 4G в киевском метро состоится в конце 2019 года. Пока же киевском метро функционирует плохая 2G сеть (голосовая связь и очень медленный мобильный интернет.) Об этом сообщает Лига.нет

Пока что в киевском метро функционирует очень несовершенная 2G сеть. Оборудование в равных долях принадлежит «большой тройке» операторов.

В конца прошлого года они решили улучшить сеть до стандарта 4G.

Официально операторы еще не раскрывают информацию, кто будет строить 4G в метро, ссылаясь на то, что формально процедура переговоров по выбору подрядчиков еще не завершена.

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Неофициально трое сотрудников разных мобильных операторов подтвердили журналисту Liga.net, что выбрали Huawei. Осталось только, чтобы операторы окончательно утвердили цену и условия.

В Huawei отказались что-либо официально комментировать. Полтора года назад в Huawei оценивали ориентировочную стоимость покрытия метрополитена 4G в сумму не меньше 10 млн долларов.

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В Киевстаре надеются, что к концу 2019 года абоненты оператора смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом на некоторых станциях киевского метро.

«Однако такой прогноз реален при условии, что КГГА и операторы достаточно оперативно согласуют прозрачную процедуру допуска операторов и подрядчика, который будет выбран, к работам в метро», — отмечают в пресс-службе оператора.

Впервые о поиске подрядчика на постройку 3G/4G сети в метро заговорили еще в конце 2017 года. Тогда интернет обещали к концу 2018 года.

Напомним, 12 июня Киевстар запустил 4G-интернет в харьковском метрополитене. 4G Vodafone в Харьковском метро работает с октября 2018 года. А у lifecell там нет ни 4G, ни 3G.

“Для внедрения в Украине связи 5G может понадобиться покупка большого количества частот, затраты на которые в текущих рыночных условиях могут окупаться десятилетиям”, – заявила мобильная компания “Киевстар“.

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