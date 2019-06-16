Контрабанда сигарет: викрито військовослужбовця, який намагався підкупити колег. Відео

Військовослужбовець намагався придбати від колеги з мобільного підрозділу службову інформацію про час та місце їх несення служби. Метою підкупа було використання цієї інформації під час незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу ДПСУ

З метою незаконного переміщення тютюнових виробів, ділки намагаються забезпечити собі «лояльність» прикордонників. Вони прагнуть за кошти одержати від них службову інформацію про порядок охорони кордону. Однак, інформацію про такі спроби постійно моніторять підрозділи забезпечення внутрішньої безпеки, злочинні дії документують у рамках кримінальних проваджень.

Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по Львівському прикордонному загону Управління УВВБ «Захід» Держприкордонслужби вже втретє з початку року викрили такі спроби підкупу прикордонників. Військовослужбовець намагався придбати від колеги з мобільного підрозділу службову інформацію про час та місце їх несення служби. Метою підкупа було використання цієї інформації під час незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон.