В Украине подорожает регистрация торговой марки ТМ (знака). Теперь он будет стоить 4000 грн вместо 1000 грн. Еще по 4000 грн придётся отдать за каждый дополнительный класс. А за использование слова «Украина» в ТМ придётся заплатить 24 000 грн.

14 июня Кабинет министров Украины опубликовал постановление, в котором изменил размер сборов за регистрацию объектов интеллектуальной собственности. Речь идет о патентах, торговых марках, авторских правах. Об этом сообщает Аин.

Услуги подорожали — так, регистрация торговой марки (знака). Теперь он будет стоить 4000 грн вместо 1000 грн. Еще по 4000 грн придется отдать за каждый дополнительный класс. А за использование слова «Украина» в ТМ придется заплатить 24 000 грн. Правда, если подавать заявление в электронном виде, предусмотрена 20% скидка.

Также подорожало владение патентами. Если раньше сбор за поддержание действительности патента начинался от 300 грн и упирался в 3800 после пятнадцатого года, то теперь сумма начинается от 600 и доходит до 30400 грн на двадцать пятом году владения патентом. Но как и ранее, изобретатели могут платить лишь малую долю — 10% для авторов изобретения или 20% для создателей полезной модели или промышленного образца.

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Новый ставки вступают в силу через месяц после публикации постановления, то есть 14 июля. До тех пор податься на регистрацию можно по прежним тарифам. Они указаны в постановлении за 2004 год.

Стоит отметить, что цены на регистрацию ТМ в Украине были одни из самых низких, и такими же останутся даже после повышения. Национальная регистрация в других странах еще дороже: в США электронная подача стоит $225, а бумажная — $475. В некоторых странах СНГ это обойдется в $275.

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