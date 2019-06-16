Экс-наставник лондонского Челси Маурицио Сарри возглавит Ювентус

Экс-наставник лондонского Челси Маурицио Сарри возглавит туринский Ювентус. Об этом сообщает Корреспондент.

Итальянский специалист сменил на посту главного тренера клуба Массимилиано Аллегри, подписав с туринцами соглашение на 3 сезона.

Ранее сообщалось, что Челси получит 5 миллионов евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта Сарри.

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Отметим, что Сарри возглавлял Челси в сезоне-2018/19. Под руководством итальянца, “пенсионеры” стали триумфаторами Лиги Европы, финалистами Кубка английской лиги, а также заняли третью позицию в английской Премьер-лиге.

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