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Меган Маркл и принц Гарри опубликовали первое фото Арчи Харрисона

16.06.2019

На День отца, который в этом году отмечается 16 июня, Меган Маркл и принц Гарри поделились с миром новой фотографией своего первенца.

На снимке, опубликованном в Instagram герцога и герцогини Сассекских маленький Арчи Харрисон запечатлен на руках у своего папы. Королевский наследник держит отца за палец крохотными ручками.

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Happy Father’s Day! And wishing a very special first Father’s Day to The Duke of Sussex © SussexRoyal

A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Jun 16, 2019 at 5:01am PDT

 

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Отметим, что для принца Гарри это первый День отца, который он празднует в качестве родителя. “С Днем отца! И желаем особенного первого праздника герцогу Сассекскому”, — говорится в подписи к фото.

Напомним, что полное имя ребенка Меган и Гарри – Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Ранее мы писали, что в честь Арчи назвали особый вид цветов, который выращивали специально для первенца герцогов Сассекских.

Источник: Сегодня

 

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