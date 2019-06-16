Меган Маркл и принц Гарри опубликовали первое фото Арчи Харрисона

На День отца, который в этом году отмечается 16 июня, Меган Маркл и принц Гарри поделились с миром новой фотографией своего первенца.
На снимке, опубликованном в Instagram герцога и герцогини Сассекских маленький Арчи Харрисон запечатлен на руках у своего папы. Королевский наследник держит отца за палец крохотными ручками.
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Happy Father’s Day! And wishing a very special first Father’s Day to The Duke of Sussex © SussexRoyal
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Отметим, что для принца Гарри это первый День отца, который он празднует в качестве родителя. “С Днем отца! И желаем особенного первого праздника герцогу Сассекскому”, — говорится в подписи к фото.
Напомним, что полное имя ребенка Меган и Гарри – Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Ранее мы писали, что в честь Арчи назвали особый вид цветов, который выращивали специально для первенца герцогов Сассекских.
Источник: Сегодня
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