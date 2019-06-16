На Луганщині поліцейські виявили та ліквідували поле конопель

Поліцією було зірвано 1613 кущів дикорослих конопель, з них в якості речових доказів вилучено 50 кущів приблизною вагою 2 кілограми.

Зазначається, що в ході проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою “Мак” співробітники Новопсковський Вп, на відстані близько 200 метрів від вулиці Озерна с. Кубань Новопсковського району, виявили галявину дикоростучої коноплі. Про це повідомили у прес-службі поліції Луганської області.

Загалом з поля поліцейські зірвали 2834 кущі дикоростучих конопель, з яких 72 куща було вилучено, та направлено на експертизу до НДЕКЦ, решта кущів спалені на місці.