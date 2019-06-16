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Православные христиане отмечают День Святой Троицы

16.06.2019

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Пятидесятницу называют Днем рождения Церкви, празднование было установлено самими апостолами. В книге “Деяний апостольских” рассказывается, что в этот день Святой Дух сошел на учеников Христа и исполнил их разнообразных благодатных духовных дарований. В частности, возможности говорить на незнакомых ранее языках, чтобы проповедовать учение Христово.

Праздник отмечается на пятидесятый день после Пасхи. С древности на Пятидесятницу в храмах крестили новых членов церкви.

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