Трійця в архітектурі: відомі церкви, присвячені Святій Трійці

Santa Trіnita, Флоренція

Католицька церква Святої Трійці в центрі Флоренції. Спочатку на цьому місці церква була побудована в 1092 році, а сучасна будівля — в 1258-1280 роках. З тих пір воно не раз реконструювалося і перебудовувалася.

Служить головним монастирем чернечого ордену валломброзиан (скромність її архітектурного обличчя була обумовлена статутом ордена). Міст, розташований поруч з церквою, носить назву Санта-Трініта.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Всередині церква прикрашає безліч творів мистецтва. Найцінніше з художньої точки зору, що є в церкві, — це капела сім’ї Сассетти з фресками Доменіко Гірландайо (голова художньої майстерні, де навчався Мікеланджело в юності).

Церква Санта-Трініта можна побачити і дослідити комп’ютерної гри Assassin’s Creed II. На її даху відбувається одна з перших місій сюжету, коли в 1476 році головний герой з братом забираються на дзвіницю і любуються видом на місто.

Троїцький собор, Сергієв Посад



Побудований у 1422-1423 роках за вказівкою Никона Радонезького, ігумена Троїце-Сергієвої Лаври, на честь засновника монастиря, преподобного Сергія Радонезького. Головна святиня храму — мощі Сергія Радонезького. Ікона Трійця в іконостасі собору створена Андрієм Рублевим. Собор залишається найдавнішим зі збережених будівель Троїце-Сергієвої лаври. Включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Свято-Троїцький кафедральний собор, Чернігів

Кафедральний собор побудований в стилі українського бароко в 1679-1689 рр.

Гетьман Мазепа виділив для будівництва собору з особистих коштів 10000 золотих монет. На західному передбаннику собору була викарбувано напис, що собор зведений «коштом ясновельможного його милості пана Іоанна Мазепи, гетьмана військ їх царської пресвітлої величності запорозького». У 1805 році цей напис стерли. На вході в собор також є портрет Івана Мазепи в образі святого Іоанна Предтечі.

Trinity Church, Нью-Йорк

Храм Єпископальної церкви, фактично найвідоміша церква Нью-Йорка. Знаходиться на перехресті Уолл-стріт і Бродвею. Це саме під нею шукали скарби тамплієрів герої фільму «Скарб нації». У реальному житті у цій церкві сотні людей рятувалися від пилу і уламків, що виникли при вибуху Всесвітнього торгового центру після теракту 11 вересня 2001 року.

Перша церква на цьому місці була побудована в 1698 році — проста, прямокутна, з невеликим ганком. За переказами, знаменитий пірат Вільям Кідд взяв участь у благій справі, позичивши місту для перевезення будівельних матеріалів свої снасті і обладнання. Однак у 1776 році церква згоріла у Великому нью-йоркському пожежі. Другу церкву на цьому місці знесли в 40-х роках 19 століття після того, як її конструкція значно ослабла через декількох екстремальних снігопадів.

Сучасне неоготична будівлю церкви було добудовано до 1846 році (архітектор Річард Апджон). Разом зі шпилем і хрестом воно височіло на 85 метрів і залишалася найвищою будівлею Нью-Йорка до 1890 року.

Église de la Sainte-Trinité

Церква Сен-Тріно — католицька церква в IX окрузі Парижа, на перехрест вулиць Сен-Лазар і Кліші. По імені церкви названа знаходиться поруч станція метро Тріно.

Церкву звели у процесі бурхливого перепланування міста під керівництвом барона Османа, префекта департаменту Сени. У той час були знесені безліч старих будівель, прокладені нові бульвари, місто у багато змінив свій вигляд і став таким, яким ми його знаємо тепер.

Архітектор Теодор Баллю розробив проект церкви в стилі неоренесанс; будівництво церкви було закінчено у 1868 році. Незважаючи на відносно скромний бюджет, фасад багато декорований.

Церква серйозно постраждала в період Паризької комуни, згодом була відреставрована.

Читайте також:

У Карпатах згоріла столітня церква

Церква в Швейцарії замінила дзвін дзвонів на рінгтони