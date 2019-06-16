В Ізраїлі: дружину Біньяміна Нетаньяху, Сару, визнали винною в корупції

В Ізраїлі дружину прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху, Сару, після чотирьох років судового розгляду визнали винною в корупції. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Дружину голови уряду звинувачували в тому, що незважаючи на наявність штатного кухаря в резиденції прем’єра вона замовляла страви в ресторанах за державний рахунок. Її засудили до штрафу в розмірі 55 тисяч шекелів (близько 400 тисяч гривень), хоча спочатку звинувачення вимагало стягнути з неї 359 тисяч шекелів.

Між слідством і Сарою Нетаньяху було укладено угоду про визнання провини. Вона визнала себе винною в менш тяжкому злочині – умисне використання помилки іншої людини. Спочатку вона звинувачувалася в шахрайстві.

Також в рамках угоди держава залишила за собою право вимагати від неї ще 175 тисяч шекелів.

У 2016 році суд в Ізраїлі уже визнавав дружину Нетаньяху винною у приниженні одного з працівників, унаслідок чого вона виплатила йому 42 тисячі доларів компенсації.

Нагадуємо, щодо самого Біньяміна Нетаньяху поліція рекомендувала висунути обвинувачення за двома окремими справами. У справах йдеться про отримання розкішних подарунків вартістю в десятки тисяч доларів і спробу домовитися про спільні дії з власником одного з впливових ізраїльських видань Yedioth Ahronoth.

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