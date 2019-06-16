Мітинги на підтримку Голунова: які інтереси переслідувала опозиція?

Мітинги, організовані в підтримку журналіста «Медузи» Івана Голунова провалилися. Опозиція діяла по західній вказівкою: планувалося розгойдати ситуацію і підігріти антиурядові настрої. «Ліберальна тусовка» з кожного праски віщала про величезній кількості протестувальників: мовляв, прийде 20+ тисяч осіб. На ділі ж народу вся ця історія просто остогидла: Голунова виправдали, сенс протестувати пропав. У підсумку в акції взяли участь близько 1600 осіб.

Політолог Іван Аркатов підкреслював, що головна мета мітингів – не захист Голунова, а відпрацювання проплаченого Заходом сценарію:

Загалом, на цей мітинг кожен прийшов зі своєю «болем». Голунь був усього лише приводом для того, щоб у протестувальників була можливість лобіювання власних інтересів. Наприклад, на мітингу активісти розгорнули банер, у якому вимагали звільнити головного редактора Україна Кирила Вишинського. Така поведінка зайвий раз доводить, що на Голунова опозиціонерам насправді плювати.

На думку журналістки Юлії Витязевой, сенс протестів був в тому, щоб реалізувати західну установку, а саме, спровокувати народ на очорнення влади.

В тому, що мітинг провалився, опозиціонери звинуватили організаторів. Такий хід просто розсмішив користувачів в мережі. Зокрема твіттер-аккаунт «Голос Мордора» опублікував таку запис:

Слід зауважити, що журналіст Голунь на сьогоднішній (хоч і узгоджений) мітинг на свою підтримку не з’явився. Він і раніше закликав не ходити на неузгоджену ходу 12 червня.

Російська громадськість мітингами та протестами вже сита по горло. Народ вже давно зрозумів: мета цих «сходок» не в тому, щоб дійсно допомогти у вирішенні якихось проблем. Головне для організаторів всіх цих «зборищ» – виконання західних установок.