В аннексированном Крыму продают фальсифицированное топливо

В аннексированном Россией Крыму не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проверок, а фальсифицированный бензин — в 20%.

В Крыму дизельное топливо, не соответствующее требованиям, выявлено в 47% проверок, а фальсифицированный бензин – в 20%. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, такие итоги показал первый этап проверок автозаправочных станций полуострова.

«Испытания отобранных на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года 58 проб дизельного топлива и бензина показали следующие результаты: не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин – в 20%. Отмечаются также нарушения в части документарного сопровождения и маркировки топлива. В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия, включая «оборотные» штрафы», – говорится в сообщении.

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Топливный тупик

При этом в Росстандарте рассказали, что по сравнению с прошлым годом, в этом фиксируется улучшение ситуации с качеством топлива в Крыму. Так, в 2018-м оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину.

Источник: Крым.Реалии

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