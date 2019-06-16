Кіт-гімнаст «перетворився» на смертельну зброю і розійшовся на меми (фото)

Тварина перетворили в супермена, автомат, гітару, і курйозно вписали в різного роду антураж.

Користувач Reddit опублікував на ресурсі спільний знімок зі своїм котом. На ньому тварина розтягнулося на всю свою довжину, лежачи на руках господаря. Знімок з твариною привернув увагу інших користувачів, ставши в результаті мемом.

Автори мемів експериментували з котом, перетворюючи його в автомат, гітару, персонажів супергеройських кліпів і вписуючи в різноманітний антураж, щоб це виглядало курйозно.

В результаті знімок вийшов в топ Reddit, набравши за один день десятки тисяч позитивних відгуків.

Раніше повідомлялося, що Мережа здивував виявлений Google кіт, який привернув увагу безглуздим виразом.

Джерелсо: Кореспондент.

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