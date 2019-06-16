12 найкрасивіших університетів України (фото)

Навчатися у стінах, які просто дихають історією.

В Україні найстарішим закладам освіти – кілька століть. Засновані у давнину, ці виші розвивалися не тільки в освітній сфері. І завданням керівників було і є – вберегти не тільки освітню репутацію, а й неоціненну історичну спадщину.

Навчатися у таких закладах – одне задоволення. Особливо для тих, хто вивчає історію мистецтв чи готується стати архітектором. Адже архітектурні пам’ятки надихають на створення справжніх витворів мистецтва!

IGotoWorld.com пропонує добірку українських вишів, які вражають своєю красою. Вирушаймо у віртуальну мандрівку, де ви побачите найкрасивіші навчальні заклади.

Бердянський державний педагогічний університет

ВНЗ заснований на початку 1870-х років, з моменту отримання у 1872 році дозволу на його будівництво. Тоді в закладі діяла чоловіча гімназія. У ній, зокрема, навчалися Петро Шмідт – військовий моряк, учасник Севастопольського повстання, Іван Єфремов – письменник-фантаст. Заклад реформували спочатку у технікум, а далі – в інститут і, зрештою, університет.

Нині будівля педагогічного університету є національною пам’яткою. Вона внесена до відповідного реєстру, тому офіційно охороняється державою. Цінують споруду за стилістику, в якій вона виконана – нормандську. Зараз це єдина будівля-пам’ятка у місті. У Бердянському університеті діє музей, у якому можна дізнатися про всі віхи розвитку освітнього закладу.

Де знаходиться: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Шмідта, 4.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Глухівський освітній заклад – один з найстаріших вишів України, де готують саме педагогів. Почав діяти у 1874 році. Серед випускників – видатний кінорежисер Олександр Довженко, на честь якого і назвали університет.

Із 7 корпусів вишу – 3 є історичними пам’ятками. Вони охороняються державою, адже входять до складу Національного історико-культурного заповідника «Глухів».

Де знаходиться: Cумська область, місто Глухів, вулиця Києво-Московська, 24.

Запорізький національний університет

Заклад пройшов становлення від звичайних педагогічних курсів до університету. Заснований у Запоріжжі у 1930 році. Нині – це один з найвідоміших класичних університетів в Україні.

Студенти навчаються у 8 корпусах. Два з них – колишні чоловіча та жіноча гімназії (перший та третій корпуси). Вони виконані у стилі пізнього історизму та модернізму. До того як їх було передано вишу, вони мали свої домові церкви. А на території колишньої чоловічої гімназії і досі є цвинтар, де поховані видатні особистості краю. Нині корпуси Запорізького національного університету внесені до списку історичних пам’яток місцевого значення.

Де знаходиться: Запоріжжя, вулиця Жуковського, 66.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Заснований виш у далекому 1834 році. Саме у ті давні часи перших студентів прийняв найстаріший – Червоний корпус. Нині це історична пам’ятка національного значення.

Завдячують зведенню величної будівлі кияни та студенти ВНЗ двом архітекторам, батьку та сину – Вікентію та Олександру Беретті. Червоний корпус виконано у стилі класицизму. Окрасою університету, без якої нині важко уявити вуз, звісно, є портик з вісьмома колонами. Цікаво, що він не від самого початку був червоним. Перефарбували його тільки у 1842 році.

Де знаходиться: Київ, вулиця Володимирська, 60.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Заснований ВНЗ наприкінці 19 століття, у 1898 році. Цікаво, що кошти на зведення закладу збирали громадою. Врешті було зібрано 2 мільйони 650 тисяч карбованців. У конкурсі на кращий проект вишу брали участь найкращі архітектори. У списку навіть значився знаменитий Поль Гоген! Проте обрали проект І.С. Кітнера із Санкт-Петербурга.

Нині до пам’яток архітектури зараховують кілька будівель Національного технічного університету «КПІ». Зокрема головний корпус. Оздоблення у залах, які виконані за допомогою ліпнини, природного каменю, надали їм романсько-ренесансної стилістики. Одна з найбільших окрас корпусу – актова зала. Також у списку пам’яток – 4-й корпус – хімічний павільйон.

Де знаходиться: Київ, проспект Перемоги, 37.

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Цей заклад, мабуть, знають усі. Хто не мріяв вчитися тут чи хоча б відвідати Могилянку! Нині – вже національний університет четвертого рівня акредитації. Братська школа, попередниця академії, заснована у 1615 році. У її стінах навчалися Іван Скоропадський, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Григорій Сковорода та багато інших видатних особистостей, які відіграли важливу роль в історії України.

Серед історичних пам’яток Могилянки – Староакадемічний (Мазепин) корпус. Зведений у стилі «барокко». Це був головний корпус вишу у 18–19 століттях. Нині у приміщенні продовжують навчатися студенти. Також тут розміщується один зі скарбів Могилянки – Дослідницька бібліотека. У книгозбірні – понад 262 тисячі примірників видань.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Один з найстаріших університетів не тільки України, а й Східної Європи. Відкритий у 1661 році, тоді вишу доводилося витримувати конкуренцію Краківського університету. Проте попри всі протистояння та політичні негаразди, які випадали на долю університету, закладу вдавалося не тільки існувати, а й розширюватися.

Нинішній головний корпус Львівського національного університету – це приміщення колишнього Галицького сейму. Зведений наприкінці 19 століття у стилі історизму. Тоді на архітектуру міста значний вплив мали техніки віденських зодчих. У будівлі поєднана архітектура та скульптура. При вході до альма-матер на студентів чекають символічні монументи Освіта і Праця. Фасад будівлі обрамлюють ще кілька фігур. Вони символізують кохання, справедливість, віру. Загалом 7 скульптур.

Де знаходиться: Львів, вулиця Університетська, 1.

Національний університет «Львівська політехніка»

Ще один величний приклад віденського історизму у місті Лева. Ця велична споруда другої половини 19 століття теж поєднує у собі архітектуру та скульптуру. Над монументами, що символізують інженерію, механіку та архітектуру, працював зодчий Леонардо Марконі зі своєю творчою групою.

Внутрішнє оздоблення Львівської політехніки теж вражає величчю. Вестибюль, актова зала, бібліотека – ці приміщення можуть служити не тільки за своїм прямим призначенням, а й як місця для екскурсій. Дерев’яне різьблення, ліпнина барельєфи… Крокуючи цими величними приміщеннями, забуваєш, що знаходишся у навчальному закладі!

Де знаходиться: Львів, вулиця Степана Бандери, 12.

Українська академія банківської справи

Сумська академія готує спеціалістів банківської справи під егідою Національного банку України. На відміну від інших закладів, які потрапили до нашого огляду, цей виш має не довгу історію. Потреба у спеціалістах постала на початку 1990-х років. Тому і було вирішено взятися за ремонт колишньої міської школи № 2, де мали згодом здобувати освіту майбутні банкіри.

Ще раніше у приміщенні розміщувалася жіноча гімназія. Тому головний корпус ВНЗ нині – пам’ятка архітектури. У ньому поєдналися різні стилі – бароко, готика та ренесанс, які синтезувалися в еклектику. Ще один корпус академії нині знаходиться на вулиці Петропавлівській. Колись тут розміщувався окружний суд, а потім – сільськогосподарська академія. Третій корпус вишу – колишня міська садиба.

Де знаходиться: Суми, вулиця Петропавлівська, 57.

Харківський національний університет радіоелектроніки

ВНЗ почав діяти у 1930 році. Хоча у Харкові є багато старіших навчальних закладів, проте при їхньому зведенні дотримувалися досить аскетичних стилів. Тоді як головний корпус Харківського університету радіоелектроніки справляє враження вельми величної споруди. Тому не дивно, що нині будівля – пам’ятка архітектури. Над проектом вишу працював архітектор Яків Штейнберг.

Проте Друга світова війна залишила свій руйнівний відбиток на будівлі університету. До відбудови закладу залучали студентів. Якщо вони ухилялися від такої виробничої практики, це їм загрожувало втратою стипендії і навіть виключенням. Тому своєму відновленню виш завдячує не тільки архітекторам і будівельникам, а й студентам. Тоді їх не увіковічнили, проте на території закладу вже у часи незалежності встановили сучасну скульптуру – ось такий пам’ятник студенту-програмісту.

Де знаходиться: Харків, проспект Науки, 14.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Заснований заклад у далекому 1804 році. Тоді його іменували Харківським імператорським університетом. Нині юридичний університет складається із 18 навчальних корпусів. Головний та корпус кафедри криміналістики є пам’ятками архітектури. Проектантом головного корпусу був архітектор Олексій Бекетов. Споруду звели у 1893 році. Загалом на вулиці Пушкінській не тільки університет Ярослава Мудрого може похвалитися статусом історичної пам’ятки. Тут подібних історичних споруд, що охороняються державою, – майже 20!

Де знаходиться: Харків, вулиця Пушкінська, 77.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Чернівецький університет не інакше як українським Гоґвортсом не називають! Адже велична споруда нагадує замок із дитячої книги Джоан Роулінг «Гаррі Поттер». Хоча у закладу досить «доросла» історія. Перед тим, як відкрити двері студентам, тут розміщувалася резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Нині Чернівецький університет входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Будівництво грандіозної резиденції у Чернівцях розпочалося у 1864 році і тривало майже два десятиліття. Головним архітектором масштабного проекту був молодий чех Йозеф Главка. Він звів цілий архітектурний ансамбль у стилі еклектика. Не сумнівайтеся, екскурсія залами вишу принесе суцільне задоволення.

Мармур, кришталь, золото!

Чого тільки не застосовували для облаштування колишньої резиденції митрополитів. Переконайтесь самі, відвідавши воістину шедевр архітектури!

Де знаходиться: Чернівці, вулиця Коцюбинського, 2.

: lviv1256.com

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