До 2040 року більша частина людства перейде на штучне м’ясо

Споживачі все більше турбуються про етичність і екологічності продуктів, які купують. Це означає, що традиційна м’ясна промисловість неминуче поступиться місце виробництва м’яса з рослин вирощених в лабораторії клітин, передає ІА «КазахЗерно.kz».

Штучне м’ясо з’явилася на ринку зовсім недавно, однак попит на нього стрімко зростає. Споживачів приваблює можливість продовжувати їсти стейки і гамбургери, не відчуваючи докорів сумління за неетичного поводження з тваринами та викидів парникових газів.

Згідно зі звітом консалтингової компанії a.t. Kearney, ця тенденція приведе до того, що вже через 20 років 60% глобального ринку м’яса будуть становити рослинні аналоги і м’ясо з пробірки.

Вже сьогодні такі компанії, як Beyond Meat, Just Food і Impossible Foodsпредлагают продукцію, яка відрізняється від справжнього м’яса, але виробляється з рослин. Інтерес до них проявляють не тільки звичайні покупці, але і інвестори, які вклали в індустрію рослинного м’яса близько $1 млрд, зазначає Inhabitat.

Інші виробники експериментують з м’ясними продуктами, вирощеними в лабораторії з клітинних культур. М’ясо з пробірки ще не готовий до виходу на ринок, проте, як тільки це станеться, споживачі швидко розпробують його, впевнені аналітики. Причина в тому, що така продукція теоретично дозволяє копіювати смак і текстуру справжнього м’яса набагато краще, ніж рослинні аналоги.

Обсяги ринку справжнього м’яса в даний час складають трильйони доларів, так що поки традиційні виробники можуть не турбуватися про падіння прибутків. Тим не менш, все більше людей розглядають тваринництво і м’ясну промисловість як непотрібне зло. Це означає, що перемога штучного м’яса над звичайним — лише питання часу.

Вживання червоного м’яса шкодить не тільки навколишньому середовищу, але і людському здоров’ю. Згідно з новим дослідженням, відмова від яловичини і свинини може істотно знизити ризик смерті. Найкраще замінювати таке м’ясо на горіхи і рибу, впевнені вчені.

Довідка: 1 долар = 384 тг.