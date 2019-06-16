Трамп загрожує власній країні, боячись програти на виборах

Президент Америки Дональд Трамп заявив, що економіку країни очікує «небувалий крах». Це відбудеться в тому випадку, якщо Трампу не вдасться перемогти на майбутніх президентських виборах. Глава Білого дому закликав «зберегти Америку великої».

При цьому Трамп підкреслив, що зараз економіка, яку вдалося створити йому, б’є всі рекорди. І попереду ще багато досягнень. Однак про які саме рекорди йде мова, президент вважав за краще промовчати.

Слід зауважити, що зараз йде активна торгова війна між США і Китаєм. Спочатку країни взаємно збільшили мита на експорт, потім Штати звинуватили Піднебесну в крадіжці інтелектуальної власності. На такий кричущий факт в Америці відповіли улюбленими заходами – санкціями. У Вашингтоні заявили про припинення співпраці з найбільшою китайською компанією з виробництва смартфонів Huawei.

Можлива зустріч лідерів двох протиборчих країн повинна відбутися в Осаці на саміті G-20. Причому Трамп повідомив, що якщо з якоїсь причини голова КНР проігнорує саміт і не з’явиться, Вашингтон введе нові мита на китайські товари. Ці заходи можуть вплинути на економіку не тільки всередині Америки, але й у глобальних масштабах.