Суд збирається випустити підозрюваного в замовленні потрійного вбивства

Бізнесмена Сергія Скрипку, підозрюваного в підготовці замовного вбивства, через тиждень збираються випустити з в’язниці. А що такого? Його підозрюють всього лише в замовленні потрійного вбивства із застосуванням гранатомету.

14 червня в Обухівському районному суді мало б відбутися засідання у справі Сергія Скрипки, якого звинувачують в організації вбивства трьох осіб. Засідання не відбулося, і тепер зі Скрипки можуть зняти всі звинувачення. Чому? Та тому, що він був заарештований рівно рік тому. І якщо до 23 червня суд не почне розгляд справи по суті, то підсудного доведеться випустити на свободу – вже не буде юридичних підстав тримати людину в СІЗО.

Не встигли за рік – значить, випускайте!

Чому ж так відбувається? Слідство проведено чітко, докази і свідчення свідків виглядають переконливо… А просто судді пригальмовують процес. А як сказати по-іншому? Засідання з надуманих причин методично переносять – місяць за місяцем, вже рік. Ось і 14 червня суд не відбувся, оскільки на нього не з’явився адвокат Скрипки. Точніше, один з його чотирьох адвокатів. Уявіть, ви найняли стільки юристів, а їм з’явитися на суд все ніколи! Але ж перед цим не було жодного засідання, на якому були відсутні адвокати або члени сім’ї Скрипки.

Судове засідання перенесено на 18 червня. Якщо вкотре під прикриттям суддів захисники зможуть зловживати процесуальними нормами, Скрипку доведеться відпустити.

Але, сподіваємося, цього не буде – справа під пильним наглядом громадськості. Якщо Скрипка не винен, нехай його випустять, але нехай свою невинність він доведе в суді! А поки на ньому висить, по суті, звинувачення в тероризмі. Навіть якщо країна бере участь у військовому конфлікті – це не привід “гатити” з гранатометів в мирних українських селах.

Ще раз повторимо: слідство проведено ретельно, тепер справа за судом. Якщо адвокатам ніколи відвідувати судові засідання, існує перевірений спосіб: суд повинен призначити державного захисника, таким чином ізолювавши на час суду ймовірного терориста. І дивно, якщо суд цього не зробить – Військова прокуратура вже рекомендувала призначити державного адвоката.

А тепер нагадаємо читачам про цю гучну справу. Хто ж такий Сергій Скрипка та що він зробив?

У 2018-му році Скрипці було оголошено підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Справа кваліфікували як максимально важливу, нею зайнялося Головне слідче управління СБУ під процесуальним керівництвом Військової прокуратури ГПУ.

Як писав сайт Обозреватель, київський бізнесмен готував тяжкий злочин проти волонтера Володимира Мартинюка, голови сільради Лящівка Антоніни Карасовської і її чоловіка. І якщо Мартинюка мали «точково ліквідувати», то, за словами силовиків, в будинок Карасовських повинні були вистрілити з гранатомета.

Слідство вважає, що Сергій Скрипка задумав вбивства з використанням зброї і знайшов потенційного виконавця – зустріч відбулася на березі Азовського моря, в селищі Кирилівка Запорізької області.

«Скрипка запропонував виконавцю простежити за декількома людьми, проте відразу не назвав їх. Отримавши згоду, запропонував все обговорити під час наступної зустрічі – вже в Києві. Через кілька днів бізнесмен озвучив імена і прізвища Карасовської і її чоловіка, передав їх фото, а також намалював схему проїзду до їхнього будинку в Черкаській області. На наступній зустрічі Скрипка зробив ще одне «замовлення» – простежити за Мартинюком, встановити місця його перебування і місце постійного проживання. Виконавець погодився і вже через дві години Скрипка зустрівся з ним на вул. Кіквідзе в Києві, передав 400 тисяч гривень (еквівалент 15 тис. дол.) і надав додаткову інформацію про волонтера», – розповіло джерело видання.

Судячи з усього, роботою виконавця бізнесмен залишився задоволений, оскільки остаточно вирішив віддати йому «замовлення» на вбивство. Під час зустрічі в «Двох гусаках» на Хрещатику взимку 2018 року бізнесмен запропонував близько 50 тисяч доларів за вбивство Мартинюка і постріл з гранатомета по будинку Карасовських (в той час, як голова сільради і її чоловік будуть знаходитися всередині).

«Кілер» нібито не дав чіткої негативної відповіді. Згодом під час телефонних розмов (по WhatsApp) потенційний виконавець переконався, що київський бізнесмен «налаштований рішуче».

Після того «кілер» звернувся в Управління СБУ у Запорізькій області з відповідною заявою та дав згоду на проведення заходів, спрямованих на викриття та документування злочинних дій замовника.

Після цього справою впритул зайнявся Департамент контррозвідки СБУ, який підключив і черкаських колег.

16 травня 2018 року під Києвом в ресторані «Тандир» відбулася чергова зустріч замовника і «кілера», під час якої були остаточно обговорені умови «роботи» і підтверджені об’єкти для ліквідації.

Першою ціллю став Мартинюк. 20 червня біля автоцентру на Столичному шосе «кілер» повідомив замовнику про те, що волонтер убитий. Для підтвердження показав на своєму телефоні фото «трупа» зі слідами насильницької смерті.

Замовник вбивства пообіцяв через кілька днів передати частину оплати за вбивство Мартинюка в розмірі 15 тисяч доларів, а решту 10 тисяч – через кілька тижнів.

«Увечері 23 червня чоловіки знову зустрілися в селищі Козин. У ресторані «Тандир» Скрипка передав «кілеру» 15 тисяч доларів і обговорив з ним вбивство Карасовської і її чоловіка. Оскільки імітувати руйнування в результаті стрілянини з гранатомета по будинку жертв було нереально, то силовики прийняли рішення про затримання замовника», – повідомило джерело.

Після передачі грошей «кілера» і замовника прямо в ресторані затримали співробітники Департаменту контррозвідки.

З того часу пройшов рік. Справа не зрушила з мертвої точки, а зараз, схоже, під шум «зміни влади» її готові остаточно розвалити.

Повторимо – це зробити не вдасться, справа на контролі журналістів і громадськості!

Тим часом, в наш небезпечний час існують прецеденти у справі Скрипки. Наприклад, візьмемо гучне «вбивство» російського блогера Бабченка.

Спецслужби влаштували в Києві інсценування замаху на Аркадія Бабченко. Замовник вбивства Борис Герман був узятий «на гарячому». Провівши під вартою менше трьох місяців, Герман уклав угоду зі слідством, визнавши свою провину в організації підготовки терористичного акту і незаконному поводженні з вогнепальною зброєю. Суд визначив йому покарання у вигляді чотирьох з половиною років позбавлення волі – і він зараз відбуває покарання. Так чому ж відмовлено в правосудді в справі Скрипки? Тому що здійснювали замах не на модного медійника, а на голову сільради?

Або візьмемо ще одну справу – в СІЗО перебуває Олександр Єфремов, колишній глава фракції Партії регіонів у Верховній Раді. Йому інкримінують сепаратизм. Переконливих доказів пред’явлено не було, але колишній губернатор Луганщини більше трьох років сидить в Старобільському СІЗО, ніхто його не збирається випускати за відсутністю складу злочину.

Так чому ж в справі Скрипки суд не робить спроб навіть розібратися з ймовірним терактом? Незважаючи на оперативне відео і ряд інших, які заслуговують на увагу, доказів?