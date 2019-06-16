Дружина Зеленського відвідала “Артек”

Дружина президента, Олена Зеленська, 16 червня, відвідала міжнародний дитячий центр “Артек”, який відзначає 94-ту річницю заснування. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Разом із Зеленською в дитячий табір приїхав президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка.

“Чудово, що у нас є такі заклади. І таких центрів потрібно більше, тому що” Артек “- унікальний. Я теж була в” Артеку “в Криму. Це були незабутні моменти моєї юності. І дуже символічно, що я була в таборі в 1994 році, а сьогодні “Артек” відзначає 94-ту річницю “, – зазначила Зеленська.

Разом з першою леді в “Артек” в Пущі-Водиці приїхали відомі актори, головні герої серіалу “Школа” Олександр Петренко та Ірина Кудашова.