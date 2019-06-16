В команде Зеленского хотят переделать здание на Банковой в музей

В команде Зеленского хотят создать в здании на Банковой музей украинской государственности. Об этом сообщает издание Сегодня.

“Мы планируем создать из Администрации президента организацию, где будут находится ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет “опенспейс”, со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины”, – отметил Богдан.

На вопрос, что будет со старым зданием, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.

“Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в здании на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет”, – отметил Богдан.

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