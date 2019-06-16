16 червня: все що треба знати за сьогодні. Трійця та футбол

Що цікавого трапилося за сьогодні (16.06.2019). Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

В Ізраїлі дружину прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху, Сару, після чотирьох років судового розгляду визнали винною в корупції. Дружину голови уряду звинувачували в тому, що незважаючи на наявність штатного кухаря в резиденції прем’єра вона замовляла страви в ресторанах за державний рахунок. Її засудили до штрафу в розмірі 55 тисяч шекелів (близько 400 тисяч гривень), хоча спочатку звинувачення вимагало стягнути з неї 359 тисяч шекелів.

Цитата дня:

«Лондону потрібен новий мер якомога швидше. Хан – це справжня катастрофа, і буде тільки гірше!», – Трамп вимагає відставки мєра Лондона Садика Хана.

Сьогодні, 16 червня, Православні християни відзначають одне з найважливіших для віруючих свят – День Святої Трійці, або П’ятидесятницю. П’ятидесятницю називають Днем народження Церкви, святкування було встановлено самими апостолами. У книзі “Діянь апостольських” розповідається, що в цей день Святий Дух зійшов на учнів Христа і виконав їх різноманітних благодатних духовних дарів. Зокрема, можливості говорити на незнайомих раніше мовах, щоб проповідувати вчення Христове. Свято відзначається на п’ятдесятий день після Великодня.

Цифра дня

300 млн дол. кожного року фейсбук буде витрачати на рекламу. Це вдвічі більше, ніж за минулі роки.

На Луганщині в ході проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою “Мак” співробітники Новопсковський Вп, на відстані близько 200 метрів від вулиці Озерна с. Кубань Новопсковського району, виявили галявину дикоростучої коноплі. Загалом з поля поліцейські зірвали 2834 кущі дикоростучих конопель, з яких 72 куща було вилучено, та направлено на експертизу до НДЕКЦ, решта кущів спалені на місці. За даним фактом слідчим Новопсковської поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 310 КК України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель».

Факт дня

Пятидесятницу называют Днем рождения Церкви, празднование было установлено самими апостолами.

В Україні подорожчає реєстрація торгової марки ТМ (знака). Тепер він буде коштувати 4000 грн замість 1000 грн. Ще по 4000 грн доведеться віддати за кожен додатковий клас. А за використання слова «Україна» в ТМ доведеться заплатити 24 000 грн.

Дні народження видатних людей

16 червня в 1313 році народився Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор «Декамерона»

Екс-наставник лондонського Челсі Мауріціо Саррі очолить туринський Ювентус. Італійський фахівець змінив на посту головного тренера клубу Массіміліано Аллегрі, підписавши з туринцями угоду на 3 сезони. Раніше повідомлялося, що Челсі отримає 5 мільйонів євро в якості компенсації за дострокове розірвання контракту Саррі. Саррі очолював Челсі в сезоні-2018/19. Під керівництвом італійця, “пенсіонери” стали тріумфаторами Ліги Європи, фіналістами Кубка англійської ліги, а також зайняли третю позицію в англійській Прем’єр-лізі.

Чим запам’ятався цей день в історії

16 червня 1903 року було створено компанію Ford Motor.

16 червня 1919 року святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П’єтро Гаспаррі.

У Таїланді оголосили про епідемію лихоманки денге. «Департамент по контролю захворювань в п’ятницю оголосив про епідемію лихоманки. З 1 січня по 11 червня цього року вже зареєстровано 28 785 випадків і 43 випадки смерті від вірусу, що передається комарами.» Заступник генерального директора департаменту заявив, що число пацієнтів – удвічі більше, ніж в середньому за п’ять років у випадках з лихоманкою денге. Він додав, що ситуація в сусідніх з Таїландом країнах така ж, і приписує нинішню епідемію «нездатності контролювати ситуацію з личинками комарів». Для захисту від укусів комах рекомендується носити одяг, максимально закриває тіло, застосовувати репеленти та інсектициди і обов’язково вішати протимоскітні сітки на вікна та двері. Симптоми захворювання – висока температура, нудота, висип, головні і поперекові болі. Геморагічний варіант лихоманки супроводжується сильними внутрішніми кровотечами, викликаними колапсом кровоносних судин.

Юнацька збірна України з футболу виграла Чемпіонат світу, який проходив у Польщі.

У фінальному поєдинку підлеглі Олександра Петракова здобули вольову перемогу над збірною Південної Кореї з рахунком 3: 1 Матч почався неприємно для нашої команди – Безкоровайний сфолив на лінії своєї штрафної, арбітр після перегляду VAR призначив пенальті, який Лі Кан Ін реалізував, розвівши Луніна і м’яч по різних кутах. Українці після пропущеного м’яча стали діяти першим номером, але довгий час це не приносило результату. Небезпечні моменти стали з’являтися після стандартів. Спочатку Булеца зі штрафного відправив м’яч у руки воротарю. Потім непогано пробив Цітаішвілі. А в кінцівці тайму Супряга зрівняв рахунок в матчі, забивши перший гол на турнірі. Все почалося з подачі зі штрафного від Булеца, після якої Хахльов намагався пробити, але йому завадив суперник і м’яч відскочив до супряга – форвард розстріляв ворота поблизу до воротарського зоні. Форвард Динамо на початку другого тайму вивів Україну U20 вперед. Конопля протягнув м’яч по флангу і відпасував в штрафну на супряга, який зробив дубль. На 70-й хвилині збірна Південної Кореї була дуже близька до того, щоб зрівняти рахунок, але сейв зробив Андрій Лунін, перевівши м’яч в поперечину наших воріт і вже від неї той пішов за межі поля. Чим ближче був фінальний свисток, тим важче було нашим гравцям захищатися – гравці збірної Південної Кореї починали тиснути, але пропустили контратаку. Під кінець основного часу божевільний прохід Цітаішвілі завершився третім голом українців, після якого в матчі можна було ставити крапку. 3: 1 – збірна України – чемпіон світу серед команд серед команд до 20 років.

Яке свято відзначають 16 червня?

Сьогодні, 16 червня, Православні християни відзначають одне з найважливіших для віруючих свят – День Святої Трійці, або П’ятидесятницю.

Всесвітній День батька

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили деталі щодо потужного вибуху, що стався пізно ввечері напередодні у Києві. Інцидент трапився 15 червня о 23:25 по вул. Тургенівська, 16, в одному з 7 гаражів, повідомляє прес-служба ДСНС. “Внаслідок вибуху зруйновано 3 гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено 4 автомобілі.” Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 16 червня

1 € = 29.71₴

1 $ = 26,31₴

1 ₽ = 0.408₴

Нафта = 61,21 $ за барель

1 BTC (біткоїн) = 8286$

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