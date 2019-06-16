Вибух у Києві: поліція назвала головну версію

Причиною вибуху, який прогримів в одному з гаражів у Шевченківському районі Києва, слідчі вважають витік газу.

“Слідчі провели огляд місця події і встановили, що вибух стався, ймовірно, через витік газу в одному з гаражів. Наразі поліцейські опитують власника і встановлюють причини вибуху”, – йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося в ході розслідування, в результаті інциденту обійшлося без постраждалих, проте було пошкоджено гаражі та знищено три автомобілі.

У свою чергу, за даними ДСНС, вибухом було зруйновано три гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено чотири автомобілі.

Було відкрито кримінальне провадження за статтею “порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою”.