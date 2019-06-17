Військовий лікар з Одеси, який здивував Прагу і не тільки

Навесні цього року начальник відділення ендоскопічної хірургії Військово-медичного клінічного центру Південного регіону полковник медичної служби Олег Довбенко брав участь у роботі щорічного Міжнародного конгресу ендоскопістів, що проходив у Празі повідомляє Zrada.today посиланням на Інформагентство Міноборони «АрміяInform».

Закордонні колеги були у захваті від виступу з доповіддю українця, в якій він виклав, без перебільшення, революційну методику ендоскопічних транспапілярних втручань на протоках печінки. Методика дозволяє виконувати надскладні операції на протоках без видалення жовчного міхура.

До речі, спеціальний ніж для оперативних втручань — це винахід самого Олега Довбенка, на який він має патент. Методикою українського військового лікаря зацікавились ендоскопісти Японії, США, Німеччини, Франції. Є надія, що не залишиться вона поза увагою й вітчизняного Міністерства охорони здоров’я.

До свого міжнародного визнання Олег Васильович йшов довгих десять років. Особливо напруженими були останні два: доводилось займатись не лише науковою роботою, а й виїжджати оперувати в район проведення АТО/ООС, досконало вивчати англійську мову.

Напередодні Дня медичного працівника Олег Довбенко заслужено отримав державну нагороду — звання Заслуженого лікаря України. Вручив її і привітав лікаря-новатора перший заступник начальника Головного військово-медичного управління ЗСУ полковник медичної служби Андрій Галушка.

Нагадуємо, що День медичного працівника в Україні відзначають щорічно в третю неділю червня. У цей день українських медиків вітають з професійним святом.

День медичного працівника – це професійне свято всіх без винятку працівників охорони здоров’я в Україні. В 2019 коду це свято відзначали 16 червня.

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