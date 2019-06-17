Міхалков запускає мережу ресторанів з алкоголем з його виноробню в Італії

Режисер Микита Міхалков має намір запустити мережу ресторанів Dodici Wine & Kitchen, вино в які буде поставлятися з його виноробні Tenuta Dodici в італійській Тоскані. Про це журналістам розповів керуючий партнер Dodici Олександр Хазов.

Формат ресторанів буде тиражуватися за рахунок продажу франшизи, тому постачання алкоголю з виноградників в Тоскані буде необов’язковою. Зараз в Росії працює всього два заклади під брендом Dodici Wine & Kitchen — у Нижньому Новгороді і Москві. Середній чек становить близько 1,5 — 2 тисяч рублів. Вартість відкриття одного закладу для франчайзі складе близько 10 млн рублів, пише «Комерсант». Мережа має намір розвиватися у великих містах-мільйонниках. Основний концепт закладів — комбінація ресторану з авторською кухнею та роздрібної торгівлі вином.

Кожен власник закладу буде мати можливість отримувати алкоголь з виноробні Tenuta Dodici в Тоскані, яка належить Михалкову. Площа виноградників складає 11 га, а обсяг виробництва — близько 70 тисяч пляшок на рік. Вартість однієї варіюється в межах 1-5 тисяч рублів.