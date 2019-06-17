П’ять ознак того, що у вас проблеми з печінкою

Проблеми з печінкою турбують багатьох людей. Це пов’язано з неправильним харчуванням і захопленням шкідливими звичками. Печінка один з тих органів людини, який швидко відновлюється, досить дбайливо ставитися до нього і не надмірно навантажувати. Відмовившись від жирної їжі, шкідливих звичок і зробивши харчування дробовим, можна досягти чудес — вже скоро печінка «прийде в себе». Однак, іноді у людини можуть бути проблеми з печінкою навіть у випадках, коли вона не здогадується про це. Нездужання, проблеми з травленням і болі в животі можуть говорити про те, що існують проблеми з роботою цього органу і, може бути, вже потрібне медикаментозне лікування. Ми вирішили з’ясувати, як же дізнатись, що ваша печінка потребує уваги.

Жовті очі — ознака проблем з печінкою

Багато хто чув, що при гепатиті стають жовтуватими білки очей і поверхня шкіри. Однак цій ознаці часто також не надається значення. Але насправді, дійсно, жовтушність шкіри і білків очей може бути ознакою проблем з печінкою. Не обов’язково це говорить про гепатит. Також не обов’язково гепатит супроводжується цим симптомом — легкі форми не можуть провокувати появу жовтого відтінку шкіри і очей. Але в більшості випадків нездоровий жовтий колір очей — це привід бити тривогу і бігти перевіряти печінку. Найімовірніше, їй не дуже добре, можливо, що зміни ще оборотні, якщо звернутися до лікаря досить оперативно і не затягувати з цим.

Причина жовтизни в тому, що печінка переробляє білірубін — це субстанція жовтого кольору. При нормальній роботі органу він виводиться з організму. А якщо проблеми з печінкою, що рівень білірубіну зростає, що і призводить до того, що білки жовтіють. У крайніх випадках може жовтіти і шкіра.

Здуття живота — сигнал бити тривогу

Спровокувати здуття живота може безліч проблем. Це можуть бути проблеми з підшлунковою або кишечником, а можуть бути проблеми з печінкою. Проблеми з печінкою в цьому випадку, мабуть, найбільш небезпечні. Якщо здуття ніяк не проходить навіть при правильному харчуванні, при відмові від провокуючих метеоризм продуктів, то варто звернути увагу на печінку. Варто звернутися до лікаря, оскільки підвищений тиск всередині кров’яних судин, що оточують печінку, може призводити до накопичення рідини в животі. Тільки лікар зможе в цьому випадку визначити в чому саме проблема і уникнути негативного розвитку.

Постійний свербіж — проблема всередині?

Прийнято вважати, що шкірний свербіж — це проблема, викликана якимось зовнішнім подразником. Це може бути реакція на занадто агресивне сонце або на який-небудь алерген. Крім того, вважати винуватцем свербежу прийнято синтетичний одяг. Насправді, причина може бути і всередині. Це непідтверджений факт, зараз проводяться дослідження, щоб встановити, як проблеми з печінкою можуть провокувати роздратування на шкірі. Імовірно, причини в солях, що містяться в жовчі.

Жовч — це субстанція, яка виробляється печінкою. При нормальній роботі органу вона необхідна організму і не дратує внутрішні органи людини. При цьому, у людей з первинним жовчним цирозом жовч може накопичуватися в організмі, як наслідок, може з’явитися свербіж. Однак, виявити причину може тільки досвідчений лікар. Варто зазначити, що перш, ніж виявити проблеми з печінкою, варто виключити всі інші можливі проблеми, які все-таки є більш поширеними причинами. Але у випадку, коли першоджерело свербежу знайти неможливо, варто задуматися про перевірку печінки.

Хронічна втома ознака проблем

Вже довгий час лікарі б’ються над вирішенням проблеми хронічної втоми. Ця недуга може з’являтися в різних формах, в різному віці і у різних людей. При цьому, його головні ознаки в тому, що людина не може відпочити і навіть після повноцінного сну та відпочинку почуває себе як і раніше розбитою і втомленою. Прийнято вважати, що це психічний розлад. Робота психіки в цьому питанні відіграє важливу роль, однак не єдину. Фізіологічні процеси також можуть впливати на стан організму і викликати відчуття втоми, від якого неможливо позбутися.

Хронічна втома практично завжди є ознакою тих чи інших проблем у вашому організмі. Щоб позбавитися від цієї проблеми варто шукати першопричину. В тому числі, важливо перевірити стан внутрішніх органів. Також варто перевірити печінку. Порушення в роботі цього органу може пригнічувати загальний стан організму, впливати на гормональний фон і викликати як наслідок хронічну втому та інші, здавалося, психологічні недуги. Якщо проблему не вдається перемогти, на всяк випадок перевірте, в якому стані знаходиться ваша печінка. Можливо, що причина поганого самопочуття і загального нездужання криється саме в порушеннях роботи цього невеличкого, але такого важливого органу.

Занадто багато пити небезпечно

Всі радять пити якомога більше води. Цей лозунг став буквально ключовим у всіх лікарів і дієтологів. А, між тим, не завжди надмірна спрага — це добре. Зрозуміло, що в спеку людина буде пити більше, крім того, захочеться пити більше під час спортивних тренувань. Однак, якщо людині хочеться пити більше без всякої на те причини, то це привід для занепокоєння. По-перше, це може бути ознакою цукрового діабету. По-друге, це може говорити про порушення в роботі печінки. Особливо це стосується тих, хто любить вживати алкоголь. У цьому випадку печінка змушена завжди працювати в дуже інтенсивному режимі. Це може викликати відчуття сильної спраги. Щоб уникнути небезпеки, вам потрібно відмовитися від зловживання спиртними напоями і змінити свій спосіб життя на більш усвідомлений. Також варто перевірити роботу органу, оскільки жага може говорити про серйозні зміни в структурі печінки, які можуть вимагати вже медикаментозного втручання.