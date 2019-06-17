5 фруктів і овочів, що зміцнюють серце

Недостатнє вживання в їжу фруктів і овочів – фактор ризику серцево-судинних захворювань. Тим важливіше налягати на найкорисніші для нашого серця продукти.

Ягода. Вони насичені антиоксидантами на кшталт антоціанінів, що захищають від окисного стресу і запальних процесів. Це два найважливіших чинники розвитку хвороб серця.

Помідор. В цих овочах міститься лікопін – натуральний рослинний пігмент, що володіє потужними і вираженими властивостями антиоксидантів. Саме тому помідори можуть нейтралізувати шкідливий вплив вільних радикалів, запобігати окисні пошкодження і запалення.

Броколі. Відмінне джерело антиоксиданту лютеїну, а також вітаміну C. Броколі знижує рівень холестерину і запобігає патологічним змінам в кровоносних судинах.

Шпинат. Цей овоч багатий магнієм, який підтримує здорові серцеві ритми. Відмінний спосіб профілактики аритмії.

Дика спаржа. Природне і багате джерело фолатів. Спаржа запобігає скупченню в організмі амінокислоти під назвою гомоцистеїн. Підвищений рівень гомоцистеїну пов’язаний зі збільшенням ризику порушень серця на кшталт хвороби коронарних артерій, а також інсультів.