Лейкемія: 15 ранніх симптомів, які важливо знати

Чим раніше виявити страшну хворобу, тим вище шанси на ремісію.Лейкемія — загальна назва для різних форм раку крові і кісткового мозку. Страшний діагноз щорічно ставиться сотням тисяч людей, причому найчастіше — дітям до 15 років. Лейкемія смертельно небезпечне захворювання, але при своєчасному лікуванні часто вдається добитися ремісії, причому з кожним десятиліттям вченим вдається знаходити все більш дієві ліки: так, у 50-их роках минулого століття тільки 14% хворих після постановки діагнозу жили п’ять років і більше, зараз їх частка — 60%. Більш того, прямо зараз ведуться випробування відразу декількох ліків, які здатні зробити справжню революцію в лікуванні цієї страшної хвороби. Але, як і у випадку з більшістю інших форм раку, успішність лікування залежить від того, як швидко було виявлено захворювання. Незважаючи на те, що розрізняють 4 основних типи лейкемії, більшість симптомів однакові — і їх важливо знати.

Втома і слабкість

Постійне відчуття втоми, особливо посилюється — симптом, який не можна ігнорувати. Він часто супроводжуєт різні форми раку і лейкемія — не виняток. Ступінь стомлюваності може варіюватися від легкого до майже нестерпного, але в будь-якому випадку варто звернутися до лікаря, якщо повсякденні звичні завдання стали втомлювати сильніше звичайного.

Задишка

Важке, переривчасте дихання, відчуття, що дихання перехоплює – все це привід якомога швидше звернутися до лікаря. Анемія, яка супроводжує лейкоз, може спровокувати задишку, так як легені не отримують достатньо кисню і не можуть нормально працювати.

Незрозумілі синці

При лейкозі різко падає число тромбоцитів в крові, а також починаються проблеми зі згортанням крові – і все це призводить до того, що на тілі утворюються синці. Навіть якщо ви не отримували жодних травм, на руках і ногах можуть з’являтися синці — і це дуже, дуже небезпечний симптом.

Кровотеча

Кровотеча з носа, кровоточиві ясна, кров з кишечника — все це може бути проявом дефіциту тромбоцитів і проблем зі згортанням, які в свою чергу можуть вказувати на гострі форми лейкемії.

Петехії (маленькі червоні плями під шкірою)

Невеликі червоні точки, абсолютно безболісні і локалізовані в області кінцівок, вказують на низьку кількість тромбоцитів. Найчастіше вони з’являються в області щиколоток і можуть бути симптомом лейкозу.

Збільшені ясна

Найочевидніший симптом лейкемії – збільшені, як би роздуті ясна. Якщо це відбувається, ясна здаються опухлими, а пацієнт відчуває почуття незручності в роті.

Втрата апетиту

Один з ознак лейкемії — збільшення селезінки. Розпухлий орган може здавлювати шлунок, через що пацієнт швидше насичується і часто відчуває відсутність апетиту.

Болі або дискомфорт у верхній частині живота

Збільшення селезінки часто призводить до того, що пацієнти відчувають дискомфорт або навіть біль у верхній лівій частині живота. Іноді біль може бути гострим і дуже сильним, але навіть якщо ви просто відчуваєте постійний дискомфорт у цій області, варто звернутися до лікаря.

Озноб і підвищена температура

З цим симптомом стикається приблизно чверть пацієнтів з лейкозом, але його також не варто ігнорувати. Тим більше, що підвищена температура може вказувати на інфекції і ослаблену імунну систему, що також пов’язано з лейкемією.

Підвищене потовиділення в нічний час

Якщо вранці ваші простирадла вологі, вам варто звернутися до лікаря: підвищене нічне потовиділення може бути наслідком інфекцій, які часто супроводжують лейкемію.

Головний біль

Часті головні болі, коли здається, ніби біль як би пульсує, також можуть бути ознакою лейкемічної анемії. Більш того, сильні головні болі можуть бути ознакою небезпечної внутрішньочерепної кровотечі, тому ні в якому разі не можна терпіти біль або намагатися збити його таблетками, а відразу звертатися до лікаря.

Незвичайна блідість

Цей симптом, як правило, з’являється після втоми, задишки і блідості — і попереджає про лімфатичну анемію, яка розвивається. Незвична, нездорова блідість — привід звернутися до лікаря.

Болі в кістках

Це не дуже часто зустрічається симптом, який говорить про те, що клітини лейкозу вражають кістковий мозок. Болі або слабкість в кістках — цей симптом не можна ігнорувати.

Збільшені лімфатичні вузли

Це одна з перших ознак лейкемії, на яку найчастіше звертають увагу. Безболісні набряки лімфатичних залоз в області паху, пахв, шиї – це норма при інфекційних захворюваннях. Але якщо вони не проходять протягом довгого часу, обов’язково потрібно звернутися до лікаря.

Шкірний висип

Кожен двадцятий пацієнт з лейкозом стикався з шкірним висипом. Вона може нагадувати алергічну реакцію, висипання можуть бути різної форми і розміру, але у них є одна загальна риса: при лейкемії висип збільшується і поширюється на все більшу площу шкірних покривів.