Названо фрукт, який ефективно захищає від раку кишечника та інших видів раку

У людей, які регулярно їдять яблука, дуже рідко зустрічається рак кишечника – набагато рідше, ніж у тих, хто з якихось причин не любить і не вживає ці фрукти. До даного висновку прийшли після проведеного дослідження вчені з Польщі.

Польські фахівці запросили для обстеження 600 добровольців, у яких було діагностовано онкологічне захворювання, а також 800 осіб, що не хворіють на рак. Вивчення особливостей способу життя учасників показало, що присутність яблук в постійному раціоні харчування людей корелює з їх кращою захищеністю від раку, зокрема, раку кишечника.

«У людей, що вживають свіжі яблука, ризик виникнення раку кишечника на 50% нижче, ніж у тих, хто відмовляється від цього фрукта», – констатували автори роботи.

Яблука багаті антиоксидантами – речовинами, які володіють властивістю «виводити з ладу» вільні радикали і тим самим усувати небезпечні клітинні мутації, що призводять до появи онкозахворювань. Зокрема, в яблучній шкірці були знайдені 12 сполук, що належать до тритерпеноїдів – дані субстанції блокували розмноження злоякісних клітин печінки, грудей і товстого кишечника. Крім того, яблука відрізняються підвищеним вмістом флавоноїдів-рослинних пігментів, які також мають виражену антиоксидантну дію.

До цього журнал Public Health Nutrition опублікував результати дослідження італійських учених з Університету Перуджі, встановили, що яблука є чудовими захисниками від раку стравоходу і шлунка. Виконаний дослідниками мета-аналіз даних показав, що серед любителів яблук рівень захворюваності на рак легенів на 25% нижче, а кількість жертв раку грудей у п’ять разів менше, ніж серед тих, хто взагалі не вживає в їжу ці фрукти. Крім того, при регулярному вживанні яблука істотно знижують ризик розвитку раку товстого кишечника, прямої кишки і ротової порожнини, заявили тоді автори проекту.

: UKRHEALTH

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