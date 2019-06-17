Дволикий Василь Мокан… «Слуга народу» – васал Артура Палатного!

Видання Коментатор опублікував цікавий матеріал Олександра Лобачова, що розповідає про зв’язки представника списку команди «Зе» Василя Мокана. Ми наводимо його без змін.

Совість, честь, порядність – забуті слова і поняття, без яких неможливо змінити життя не тільки окремої людини, але і життя всієї країни. Більшість народу України віддали свої голоси Зеленському, щоб ці слова і поняття стали первинними для управління країною. І ось у нас президент Зеленський, який для мільйонів є останньою надією на побудову в Україні цивілізованої демократичної держави.

Здавалося б, вибори закінчилися, будемо допомагати президенту в його роботі, змінюючи країну і самих себе. Але як працювати президенту без допомоги Верховної Ради, довіра до якої практично на нулі? Потрібно оновлювати законодавчу гілку влади. І знову команда «Зе» і президент звертаються до народу за допомогою. І народ готовий підтримати президента і його команду.

Але люди очікували, що формування списків партії «Слуга народу» буде справжнім проривом, новими особами, від яких можна очікувати змін. На жаль, в списках знайшлося місце абсолютно випадковим людям, друзям і знайомим. З’явилася інформація про купівлю голосів за місце в списках партії. При цьому партія вже виключила зі своїх списків кількох осіб, але питання залишаються. Головне питання – чи існує підкуп? Можливо. Щоб виключити цю вірогідність, необхідно опублікувати принципи формування передвиборного бюджетів партії. Вибори – скільки це коштує? Очевидно – це дорого, але звідки гроші? Можливо, за рахунок таємних бенефіціарів передвиборної компанії, в особі ключових представників партії «Удар», тієї самої партії, яка входить в так звану «коаліцію»?

Дивимося початок другої сотні прохідній частині списку «Слуга народу» і знаходимо там Василя Мокана, керуючого партнера «Ukrainian Politconsulting Group», колегу Дмитра Разумкова. Стриманий і професійний політолог, всі достоїнства якого не можуть переконати в його порядності, так як тривалий час він є помічником депутата Артура Палатного за трудовим договором, тобто на платній основі. Артур Палатний довгий час працює над своїм іміджем, намагаючись забути своє близьке до криміналу минуле і не показуючи, ким він насправді є в сьогоденні. Однак інформація у відкритому доступі відносить його до людей минулого, живуть за законами сили, грошей і обману. Міхеїл Саакашвілі завбачливо відмовився від зв’язку з партією «Удар» на позачергових виборах у Верховну Раду, одним з керівників якої є Артур Палатний. Однак це не заважає Василя Мокану бути протягом багатьох років помічником і головним політтехнологом Артура Палатного.

Саме ставлення Мокана до Палатного найкраще характеризує цього політичного експерта. Мокан професійний, він не дає волю своїм емоціям, тому пропонуємо уважно ознайомитися з його інтерв’ю на сайті Politeca від 29.03.2019 р. На пропозицію ведучого прокоментувати інформацію блогера і адвоката Костянтина Бідовий, що «Удар» отримав за зняття кандидатури Кличка в 2014 році 150 млн.$, Мокан впевнено відповідає – ні, це фейк. Чому? Тому що інформація з’явилася на російських сайтах. Ймовірно, Мокану цього достатньо, проте не вся інформація на сайтах в Росії є неправдивою. Політексперт використовує в даному випадку свідому маніпуляцію на образі ворога, що повинно автоматично знецінити будь-які дані, що з’являються на сайтах РФ. Отримання грошей за зняття кандидатури з виборів Мокан далі характеризує таким наукомістким поняттям як «маразм», очевидно, переплутавши політологію і психологію. Далі ведучий запитав Мокана про конфлікт Палатного і Бідовий. Політексперт закликав на допомогу логіку і пояснив подібні дії Бідовий бажанням самоствердитися, знову переходячи в категорію психотерапії, де логікою що-небудь в принципі важко пояснити. Далі зазвичай стриманий експерт порівнює Палатного і Бідовий з образом маленької і великої собаки, стверджуючи, що варто Палатного захотіти і від Бідовий мокрого місця не залишиться. Ймовірно, звичайна логіка підвела Мокана і він перейшов на емоції і пристрасть, щоб переконати слухачів у тому, що партія «Удар» і Палатний – це якісь ангели, які дбають про інтереси держави щодня і щоночі. Більш того, якщо у когось раптом залишилися сумніви в світлому образі Палатного, Мокан говорить, що він підійшов до Артура Леонідовича і запитав, як реагувати на цю інформацію. І диво, Палатний переконав його в тому, що це неправда. При цьому Мокана не бентежить інформація в сюжетах програми «Гроші» «Агонія влади. Пресинг активістів» від 04.02.2019 р., «Раздуплись з Костянтином Бедовым» з Дубинським від 01.03.2019 р. Навіщо, якщо Артур Леонідович має іншу думку? При цьому в цих сюжетах чітко викладені інформація про загрозу життю з боку Палатного на адресу Бідовий за його політичну позицію (насамперед через незгоду з процесом об’єднання «Удару» з «Солідарністю» і зняття кандидатури Кличка з виборів у 2014 році).

Зі слів Мокана ставати ясно, що єдиним джерелом правди для нього є його роботодавець Артур Палатний. Чому Василь Мокан так емоційно і місцями по-хамськи, що йому не властиве в інших інтерв’ю, відкидає будь-яку інформацію про можливості «Удару», Кличко і Палатного зробити ті вчинки, про яких в мережі інформації більш ніж достатньо? Напевно, все-таки з тієї простої причини, що Мокан сам планував або планує політична поведінка Палатного за певну грошову винагороду.

Як може Василь Мокан бути в списку партії «Слуга народу», якщо він підтримує брехня, підлість, корупцію, які притаманні «Удару» і Артура Палатного? Партії «Удар» народ виніс вирок – ця партія вже не буде у владі, вона не піде на позачергові вибори, щоб не бути опозоренной нульовим рейтингом. На виборах мера Києва, народ без сумніву зробить висновки щодо роботи Віталія Кличка, який був видатним спортсменом і не зміг стати порядним політиком. Але Артур Палатний через Василя Мокана може потрапити в майбутній склад Верховної Ради, щоб залишити у Верховній Раді принципи користолюбства, обману та політичної корупції. Також ніхто не може гарантувати, що Василь Мокан опинився в списку партії не тільки внаслідок спільної роботи з Дмитром Разумковим, але й з причини грошового внеску від його роботодавця – Артура Палатного. Так, існує чи ні купівля голосів? Де прозорий бюджет компанії і принципи її формування з повним переліком внесків?

Якщо «Слуга народу» терміновим чином не проведе процедуру подальшої чищення передвиборних списків, у тому числі з виключенням з них Василя Мокана, довіра до партії і її рейтинг швидко зникнуть. Люди чекають змін, чекають чесності і правди, порядності та відповідальності за вчинки політиків і готові відстоювати своє право на зміни. Уроки БПП, Удару, Порошенко, Кличко, Палатного необхідно повторювати майбутнім обранцям щохвилини. Головний урок в розумінні того, що сутність політика проявляється в його справах і рано чи пізно бруд і підлість стають нестерпними.

Особисті стосунки не повинні бути основою для прийняття політичних рішень – благо народу і країни є обов’язком усіх політиків нової України.

«Слуга народу» – чий ти слуга: народу або Палатного?

Олександр Лобачов