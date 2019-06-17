Синоптики попередили про грози та шквали в західних областях

Укргідрометцентр попередив про грози та шквали в західних областях, а також про можливий підйом води у річках. Водночас синоптики оголосили по всій території України надзвичайну пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, 17 червня очікуються дощі на грози у західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

У Київській та Чернігівській областях, так само як і на заході, можливі короткочасні грозові дощі.

На решті території – без опадів. Найбільш спекотна погода встановиться в південних областях. Зокрема, в Одеській і Херсонській – +30 +32 градусів. Температура в Чорному морі прогнозується від +23 до +25 градусів, в Азовському – +24 +26 градусів.

На річках басейну Сяну та Днiстра на Львівщині та у верхів’ях річок Закарпатської області можливий підйом води, проте без негативних наслідків.

“При зливових дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення локальних селевих потоків”, – йдеться у повідомленні.

Також рятувальники заявили, що по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадуємо, що на Польщу обрушився ураган.

Фото: Sergij Mychalczenko

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