Найнебезпечніше морозиво в Україні

Морозиво – один з найбільш небезпечних літніх десертів.

Зіпсовані або повторно заморожені ласощі можуть викликати серйозне харчове отруєння.

Про це попередила бактеріолог Оксана Вольська. Зокрема, вона застерегла від покупки так званого “м’якого” морозива, яке готується прямо на місці в спеціальних апаратах – фризерах.

“Хочу попередити і попросити всіх батьків. Ні в якому разі не купуйте дітям фризерне морозиво. Те, що заливається водою або молоком і порошком, готується на місці. У теплу пору року – ні в якому разі”, – підкреслила Вольська.

За її словами, влітку купувати морозиво варто тільки з холодильних камер в магазині. Однак і в цьому випадку потрібно попередньо переконатися, що його не заморожували повторно.

“Морозиво тільки в магазині, і тільки якщо ви бачите, що там дотримані терміни зберігання, що воно не підтале. Якщо морозиво деформоване – значить, воно вже розтануло і потім його заморозили вдруге”, – розповіла вона.

Як пояснила науковий фахівець, мікроби чудово переживають заморозку і під час танення в такому морозиві може розвинутися бактеріальна інфекція.

Крім морозива, вона закликала утриматися влітку від покупних виробів з кремом – тістечок, тортів, десертів.

Якщо харчове отруєння все ж сталося, Вольська рекомендує невідкладно звернутися до лікаря, а також написати скаргу і пред’явити претензію продавцеві. Адже цілком імовірно, що ваше отруєння – не поодинокий випадок.