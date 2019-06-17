Настя Каменских бросила вызов поклонникам

Настя Каменских после возвращения с мужем Потапом в Украину, отгуляв свой медовый месяц в Турции, столкнулась с «побочным эффектом» отдыха — необходимостью оперативно включаться в рабочий график. Звезда ранее делилась собственными секретами восстановления после изматывающих перелетов и разницы в климате, и сегодня рассказала в Instagram о новом способе, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Артистка призналась, что обожает кататься на самокате, и приняла для себя решение этим летом максимально больше наслаждаться ездой на нем.

«Лето — идеальная пора, чтобы активно проводить время на свежем воздухе. Можно бегать, играть в теннис, волейбол, кататься на велосипеде, самокате или скейте. Я вот люблю самокат и поставила себе цель в рамках челленджа #обіцяюзаліто больше на нем кататься. Вот постепенно воплощаю ее в жизнь», — написала Настя.

Певица рассказала, что катается при любом удобном случае, заодно и берет на прогулку своего питомца Мими. Каменских добавила, что ездит на самокате, когда хочется немного подумать наедине.

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«Мне в кайф, поэтому и дальше буду продолжать свои поездки», — отметила она.

Настя призвала своих фанов рассказать о собственных целях в рамках челленджа «#обіцяюзаліто»

«Рассказывайте и делитесь результатами. Если вы еще не составили список целей, то скорее приступайте! Впереди целое лето, чтобы их выполнить», — подбодрила артистка.

: Новости Ю