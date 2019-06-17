Медики Клініки Майо назвали небезпечні ознаки занадто високого тиску

Американські фахівці вказали на ознаки, що говорять про занадто високий артеріальний тиск, ігнорувати які небезпечно для життя людини.

У статті, опублікованій виданням Express, медики пояснили, що зростання артеріального тиску пов’язане із збільшенням сили тиску крові на стінки кровоносних артерій – при цьому утворюється додаткове навантаження на серце і артерії. При цьому, зазначають фахівці Клініки Майо, небезпечним наслідком зростаючого тиску може стати стан, відомий як гіпертонічний криз, для якого характерно відразу дуже різке підвищення артеріального тиску (наприклад, до показника 220/120 мм рт. ст.).

Якщо у людини спостерігається звичайний тиск, який одного разу раптом різко підскакує, скоріше за все, присутня симптоматична гіпертонія.

Чим небезпечний стан гіпертонічного кризу? За словами медиків, якщо вчасно з кризом не впоратися, він може привести до інсульту або інфаркту, так як дає відразу дуже велике навантаження на серце. Фахівці назвали симптоми, які можуть допомогти впізнати даний стан:

тривожність в сильній формі,

задишка,

головний біль,

носова кровотеча.

«Супутні симптоми можуть включати в себе біль у грудях і спині, погіршення зору, оніміння або труднощі з промовою», – доповнили лікарі.

Медики настійно рекомендують людям у віці старше 40 років, контролювати свій кров’яний тиск, тобто, регулярно перевіряти. Також, на їх думку, в цьому віці особливо важливо стежити за якістю харчування, відмова від споживання провокують зростання тиску продуктів – занадто жирних, солодких і солоних.

: МедікФорум