Урагани: у Польщі без світла залишилося понад 11 тисяч будинків

У Польщі через урагани були знеструмлені понад 11 тис. домашніх господарств. Про це повідомили в Урядовому центрі безпеки, інформує Радіо Польща.

“Понад 11 тис. домашніх господарств залишилися без електрики після ураганів, які прокотилися практично по всій території Польщі в ніч на 16 червня”, – йдеться в повідомленні.

За словами прес-секретаря Урядового центру безпеки Анни Адамкевич, найбільше будинків – близько шести тисяч – були знеструмлені в Західно-Поморському воєводстві.

Рятувальники весь час працюють над усуненням наслідків негоди.

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