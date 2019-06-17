17 червня відзначається День Святого Духа: що можна і не можна робити

17 червня православна церква відзначає День Святого Духа. Для віруючих це дуже важливе релігійне свято, тому в цей час діє безліч правил і заборон.
День Святого Духа, також відомий як Духів день, відзначається щороку в наступний понеділок після Трійці. Церква встановила це торжество “заради величі Пресвятого і Животворящого Духа, яко є один (від) Святия і Живоначальния Трійці”. Це своєрідне протиставлення вченню єретиків, які відкидали Божество Святого Духа і єдиносущність Його з Богом Отцем і Сином Божим.
Як відомо, Святий Дух – це третя особа (або іпостась) Святої Трійці, справжній Бог, єдиносущний і равнославний Отцю і Сину. Як і всі іпостасі Святої Трійці, він має властивості, притаманні тільки Богу і єдину Божественну сутність (природу) з Отцем і Сином. Святого Духа з Трійці виділяє те, що він предвічно виходить від Отця. Вважається, що його вихід не має кінця і початку. Також він є позачасовим, так як саме поза часом існує і сам Бог.
Поклоняючись Святому Духу, православні віруючі також завжди поклоняються разом з ним Отцю і Сину, так як важливо завжди мати на увазі їх загальне Божество і єдину сутність. Вважається, що Святий Дух може вселитися в людину, котра повірила у Господа, та передавати їй пізнання від Бога.
Що можна і потрібно робити у День Святого Духа
Прикрашати житло свіжою травою, гілками і квітами;
Ставити гілки дерев біля ікон;
Дозволяється в цей день свататися;
Влаштовувати застілля і кликати в гості рідних і друзів;
Молитися і відвідувати церкву.
Чого не можна робити
Прибирати, прати, шити, робити ремонт, займатися будь-якою домашньою роботою;
Купатися в річках, озерах, морях та інших водоймах, так як в цей час, за повір’ями, особливо активізуються мавки та русалки. Вони заманюють людей у воду і топлять;
Не можна ходити в ліс, адже там підстерігають лісовики і відьми;
Заборонено псувати і викидати будь-яку зелень;
Не варто проводити весілля, вінчання, хрещення;
Категорично забороняється сваритися і бажати комусь зла.
Фото: pronedra.ru
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