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Перестрілка на випускному в Філадельфії: один загиблий, сім поранених

17.06.2019

Чотири неповнолітніх отримали вогнепальні поранення, які не становлять загрози для життя.

Щонайменше одна людина загинула і ще сім постраждали в результаті стрілянини на випускному вечорі в Філадельфії в штаті Пенсільванія, що в США. Як повідомив телеканал NBC, інцидент стався на вечірці, де зібралося близько 60 осіб, передає Кореспондент.

За словами правоохоронців, чотири неповнолітніх у віці від 15 до 17 років отримали вогнепальні поранення, які не становлять загрози для життя. В основному стріляли в ноги.

Поліція веде пошук підозрюваного.

 

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