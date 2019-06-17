Сім способів прискорити обмін речовин без таблеток

Людям, які мають гарну фігуру, властивий хороший обмін речовин. Швидкий обмін речовин сприяє схудненню, пише «Країна здоров’я».
Як змусити тіло швидше позбуватись від шкідливих речовин?
Вода. Випивайте по півсклянки чистої води за 15 хвилин до їжі і після неї, але не раніше, ніж через півгодини.
Малі порції. Їжте маленькими порціями кожні дві години, надаючи перевагу низькокалорійній їжі. Можна використовувати мініатюрний посуд – лялькові ложки і тарілки.
Кислота. Пийте впродовж дня воду з додаванням лимонного соку або яблучного оцту. Також можна їсти кислі фрукти, ягоди – це стимулює перистальтику кишечника. Але людям з підвищеною кислотністю шлунка метод не підійде.
Душ. Експерти радять приймати вранці і ввечері контрастний душ: ця процедура стимулює кровообіг, за рахунок чого прискорюється і обмін речовин.
Масаж. Практично будь-який вид масажу при регулярному виконанні відмінно стимулює кровообіг, лімфодренаж, що значно прискорює обмін речовин і змінює фігуру на краще.
Сауна. У розігрітому в сауні тілі відкриваються пори і прискорюється циркуляція в клітинах, – все це активізує і обмін речовин.
Прогулянки. Будь-яка фізична активність корисна для розгону метаболізму, а сонячне світло і свіже повітря лише збільшують активність людини. Гуляйте більше на природі – це не тільки прискорює обмін речовин, але і підвищує надійність захисних сил організму.
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